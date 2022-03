FC Nantes : Kombouaré lance un pari très osé aux adversaires des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes retrouve peu à peu une place plus reluisante sur la carte du football. Grâce à une saison des plus abouties sur le plan des résultats, les Canaris peuvent espérer des jours encore meilleurs avant le périlleux déplacement à Troyes samedi pour le compte de la 28e journée de L1 (21h).

Pour ce faire, Antoine Kombuaré a rappelé à ses ouailles que le match aller à la Beaujoire avait été une grande souffrance devant l’ESTAC. Désormais, le Kanak sait toutefois qu’il peut compter sur un cador dans les buts : Alban Lafont (23 ans).

« Je suis bluffé par les performances de mes joueurs, leur solidité, leur mental, a-t-il rappelé après la victoire contre le Montpellier HSC dimanche (2-0). On se sent fort, on se sent costauds, et allez lui marquer un but aujourd’hui, à Alban (Lafont) ! » Les Troyens sont prévenus.

📄 Retrouvez le 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁 des matches comptant pour la 𝟚𝟠𝕖 journée de @Ligue1UberEats 👇 — FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2022