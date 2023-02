FC Nantes : Kombouaré met en garde les starlettes de son vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes s’est éloigné de la zone rouge en allant s’imposer dimanche à Ajaccio pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (2-0). Si tout n’a pas été parfait, Antoine Kombouaré a pu opérer un léger turnover délibéré en vue du déplacement de demain à Angers en Coupe de France (18h15).

Déjà privé de Pedro Chirivella (raisons familiales) et Moses Simon (blessure), le coach du FC Nantes avait laissé sur le banc au coup d’envoi Ludovic Blas, Andy Delort et Moussa Sissoko. L’occasion pour lui de rappeler que tout le monde est sur un même pied d’égalité dans le vestiaire.

« On joue beaucoup de matches, l’idée ce n’est pas d’aligner soi-disant des gens avec des CV, c’est aligner une équipe performante, s’est-il justifié. Si on doit gagner tous les matches avec Ludo Blas sur le banc et Andy, voire Moussa Sissoko, on le fera. Mais c’est surtout les préserver de blessures et, quand ils sont sur le terrain, qu’ils soient bons, qu’ils permettent à l’équipe de gagner. »