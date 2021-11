FC Nantes : Kombouaré monte au front pour la tête de Turc des supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après la défaite de Montpellier (0-2), les supporters du FC Nantes ont vite arrêté un coupable. Du fait de son gros déchet (57% de passes réussies), Charles Traoré a notamment été pointé du doigt, lui qui bénéficiait des absences de Sébastien Corchia et Fabio (suspendus) pour faire son retour dans le onze.

Pour Kombouaré, ce n'est pas que la faillite de Traoré

Tête de Turc désignée, l'ancien Troyen peut cependant compter sur le soutien de son coach Antoine Kombouaré. Dans des propos rapportés par Ouest-France, le Kanak a pris la défense de ses latéraux pointés du doigt.

« Si je vous écoute, nos latéraux sont tous en difficulté. On n’est pas tranquille avec le ballon. Défensivement, on peut faire beaucoup mieux. Quand vous prenez deux buts, tout le monde est concerné. Alban peut mieux faire sur le premier but, et il glisse sur le deuxième. Mes défenseurs centraux, ils sont où ? On prend des buts en contres, à l’extérieur, parce que collectivement on n’est pas bien. Si Charles (Traoré) n’est pas au mieux sur une situation, les copains doivent compenser. On prend deux buts, donc c’est cata pour la défense », a analysé Kombouaré.