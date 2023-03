FC Nantes : Kombouaré parle d'avertissement après le nul face au Gym

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Ça a été un défilé de déçus au micro de Prime Vidéo cet après-midi à la Beaujoire ! Le nul entre le FC Nantes et l'OGC Nice (2-2) n'a satisfait personne. Alban Lafont a pesté contre le manque d'attention de son équipe sur l'ouverture du score azuréenne, Jean-Clair Todibo a parlé d'un manque d'humilité de son équipe, coupable de s'être projeté à cinq sur une attaque à la 88e avant de se faire contrer, Didier Digard n'a pas dit autre chose et Antoine Kombouaré, lui, n'a toujours simplement pas aimé le match de ses troupes !

"Je ne dirais pas que je suis fier car je n'ai pas aimé le match, a-t-il déclaré. Je n'ai pas aimé notre jeu, notre mentalité. Mais j'ai aimé le caractère de l'équipe. Dans la difficulté, on est capables de se relever, de marquer, de revenir deux fois au score contre une grosse équipe de Nice. Au final, c'est mitigé car on doit faire mieux, faire plus. Quand on encaisse un but aussi tôt, c'est qu'on n'entend pas le message car on avait été menés 2-0 par le PSG au bout de vingt minutes. On se dit donc que ça va être compliqué. Mais j'ai toujours confiance en mon groupe. On a essayé de presser haut mais les Niçois arrivaient à ressortir le ballon. A la mi-temps, j'ai demandé à mes joueurs d'être plus en bloc, de les attendre car eux préfèrent jouer en contre. Au final, défensivement, on n'a pas été assez bons. On n'a pas gagné assez de duels. J'ai dit à mes joueurs que la première fois, s'ils jouent comme ça, ils risquent de se faire punir. C'est un bel avertissement pour nous"