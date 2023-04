FC Nantes : Kombouaré parle de honte après Reims mais a des motifs d'espoir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C'est un Antoine Kombouaré déçu mais jamais abattu qui s'est présenté au micro de Prime Vidéo après la défaite à la Beaujoire face à Reims (0-3). L'entraîneur nantais a constaté que son équipe avait bien joué pendant une demi-heure mais que, faute d'avoir su convertir ses occasions, elle s'est retrouvée sous la menace champenoise, qui s'est concrétisée par deux buts en deux minutes (38e, 40e). Selon lui, le 0-2 a été le tournant de la partie car il a assommé ses troupes. Mais il a tout de même trouvé des motifs de satisfaction en vue des futures échéances, dont la demi-finale de Coupe de France face à Lyon mercredi.

"Il faut savoir provoquer la réussite"

"On ne méritait pas mieux. On a le sentiment de faire trente premières minutes excellentes mais on n'arrive pas à marquer sur nos temps forts. Et on prend deux buts en deux minutes. On a un sentiment de honte. Ça manque de réussite, d'agressivité... Et Reims, en plus, défend très bien sur sa ligne sur notre grosse occasion. Quand tu n'arrives pas à marquer, tu dois rester solide, être hermétique. On a manqué trop de choses au niveau défensif, notamment dans le marquage. Dans le vestiaire, j'ai dit qu'on aurait pu jouer trois heures sans marquer. Il faut savoir provoquer la réussite. Reims, lui, a su être efficace. Delort ? Quand un attaquant est dans le dur, c'est que toute l'équipe est dans le dur. Il a besoin de recevoir de bons ballons. Je ne suis pas inquiet. Ça a été un match difficile pour lui et pour tout le monde. Ce qui m'intéresse, c'est notre capacité de rebond."