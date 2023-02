FC Nantes : Kombouaré se méfie d'Angers mais veut conserver la Coupe de France

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Trois forfaits pour Angers

" Quentin (Merlin), Nicolas (Pallois) et Moses (Simon) sont absents. Toujours la cuisse pour Moses. Ce n'est pas trop grave mais il ne peut pas être avec nous. Pour Nicolas, ça avance !"

Conserver la Coupe de France, un objectif

"On a envie de continuer l'aventure et d'aller le plus loin possible mais cela passe par l'obstacle angevin dès demain. Il vaut mieux tirer Angers que le PSG ou l'OM. Mais je m'attends à un match compliqué d'autant qu'ils ont un pied en L2 et que cette compétition peut leur permettre de faire plaisir à leurs supporters."

Le calendrier démentiel

"On est dans l'idée que les victoires appellent les victoires, d'enchainer avec une dynamique positive. On a faim de victoires. Et là, vous ne ressentez ni la fatigue, ni les blessures. Blas et Sissoko sur le banc à Ajaccio ? Avec la répétition des matches, c'est mon travail de faire attention à ce que les joueurs restent performants et ne se blessent pas."