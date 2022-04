FC Nantes : Kombouaré pensait que l'OL jouait encore la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été interrogé sur la campagne européenne de l'OM, qui affronte ce jeudi Feyenoord, en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.

"Et Lyon ? Ah eux non ils sont sortis...?"

"Je suis un grand supporter de tous nos clubs français sur la scène européenne. Donc forcément Marseille... Et Lyon ? Ah eux non ils sont sortis...? Donc Marseille, bien sûr qu'on est à fond derrière Marseille. On voudrait qu'il remporte cette Coupe d'Europe. Ce club est une vitrine pour le football français qui permet de nous donner des points à l'indice UEFA. Donc aujourd'hui, on est à fond derrière nos clubs français, enfin, il ne reste plus que Marseille, c'est ça...?, a lâché le Kanak, qui avait donc oublié que l'OL avait été éliminé en quart de finale de la Ligue Europa.

Fabien Chorlet

Rédacteur