FC Nantes : Kombouaré perd deux cadres et va relancer des joueurs face à l'AF Virois

En tout début de conférence de presse, Antoine Kombouaré a donné des nouvelles de son groupe avec deux mauvaises nouvelles. « On a deux absents : Moussa Sissoko (petite élongation) et Pedro Chirivella qui a une petite inflammation », a expliqué l’entraîneur du FC Nantes.

Kombouaré va faire tourner

Au sujet de l’adversité de Viré, le coach des Canaris n’a pas voulu s’avancer et reste sur ses gardes. Aussi, il entend mettre sur pied une équipe mixte pour relancer certains joueurs. « On va essayer de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins mais on est tenant du titre, on a envie d'aller le plus loin possible », a-t-il poursuivi.

Pour résumer Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse au FC Nantes à deux jours des 32es de finale de la Coupe de France contre Viré (18h). L’occasion pour l’entraîneur des Canaris de donner des nouvelles de son groupe.



Bastien Aubert

Rédacteur