FC Nantes : Kombouaré pourra bien compter sur sa nouvelle arme pour le derby à Angers

Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours du derby SCO Angers – FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait le point sur l'infirmerie des Canaris. Si Anthony Limbombe n'est pas encore remis de sa blessure aux ischios, Willem Geubbels, Dennis Appiah et Quentin Merlin postulent tous pour ce déplacement au stade Raymond-Kopa.

« Angers ? Un très beau souvenir »

Une bonne nouvelle pour le coach du FC Nantes qui s'est fixé un objectif au niveau de la finition pour remettre la machine en marche : « Par rapport la saison passée, on est aujourd'hui capable de garder le ballon haut et de jouer chez l'adversaire avec des attaques variées et un danger qui vient de partout. Mais il nous manque l'efficacité ».

Revenant sur le dernier déplacement des Canaris en terre angevine, Antoine Kombouaré dit garder un « très beau souvenir » de cette date : « A l'époque on était 19e et Angers 8e. Réussir à gagner 3-1 là-bas, c'était un bon souvenir. La question est de savoir si on est capable de rééditer cet exploit ». Réponse dimanche aux alentours de 17 heures...

