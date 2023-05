FC Nantes : Kombouaré pourrait finalement être éjecté dans la journée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le sort d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes ne tient plus à un fil. Ce matin, L’Équipe a fait savoir que son avenir pourrait être scellé dans le courant de la semaine. Ouest France va même plus loin et laisse clairement entendre qu’il pourrait être débarqué dans la journée !