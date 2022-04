FC Nantes : Kombouaré pourrait signer un 2e exploit inédit sous l'ère Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Quand, comme le FC Nantes, on traverse l'une des pires périodes de son histoire, on apprécie les saisons comme celle-ci, où il reste encore un objectif à atteindre au mois d'avril. On pense évidemment à la finale de la Coupe de France du 7 mai, qui pourrait permettre aux Canaris de soulever leur premier trophée depuis 21 ans, à condition qu'ils battent l'OGC Nice au Stade de France.

Ce serait un exploit considérable pour Antoine Kombouaré, débarqué il y a un peu plus d'un haut pour mener à bien une mission sauvetage mal partie. Offrir un trophée à son club formateur serait énorme pour le Kanak. Mais il a la possibilité de réaliser un deuxième exploit : engranger le plus gros total de points en championnat sous l'ère Kita. En conférence de presse vendredi, il a expliqué viser les 50 points, alors que son équipe en est déjà à 45 et qu'il reste 7 journées. Le vrai objectif devrait plutôt être les 52 obtenus par Claudio Ranieri en 2017-18. Aucun entraîneur n'a fait mieux depuis l'arrivée de Waldemar Kita, et dieu s'il y en a eu ! Huit points à prendre en 7 journées, un objectif largement dans les cordes de ce FCN !

