FC Nantes : Kombouaré prend le RC Lens pour lâcher une balle perdue sur les Girondins de Bordeaux

Présent ce jeudi devant la presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a été interrogé sur son futur adversaire, lâchant une balle perdue sur les Girondins de Bordeaux.

"Lens, ce n’est pas Bordeaux !"

"C’est un adversaire qui a retrouvé des couleurs, une position plus haute, une dynamique, de la confiance. Si on n’est pas sérieux, si on a la tête au Stade de France, on va se prendre une belle gifle, et on l’aura bien mérité. Contre Bordeaux on a eu un avertissement, une piqûre de rappel. J’espère qu’on a retenu la leçon. Mais Lens, ce n’est pas Bordeaux !", a lâché le Kanak en conférence de presse. Une sortie que les Girondins devraient apprécier...

🟡⏯ 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗩𝗘 - 𝗖𝗢𝗡𝗙' 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘



Suivez le point presse du 𝚌𝚘𝚊𝚌𝚑 𝙺𝚘𝚖𝚋𝚘𝚞𝚊𝚛𝚎́ avant #RCLFCN 👇 — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur