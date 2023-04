FC Nantes : Kombouaré ramène ses joueurs sur terre et annonce plusieurs mauvaises nouvelles

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Pas mal d'absents contre Monaco

"Nicolas Pallois souffre d'une cheville qui a beaucoup gonflé. Pedro Chirivella est incertain en raison d'une douleur à l'adducteur. Et puis Joao Victor est malade. Il vient juste de revenir et on fera le point après l'entraînement. Ludovic Blas a pu s'entraîner. A priori, c'est surtout une surcharge musculaire. Enfin Rémy Descamps a une petite lésion en haut de l'adducteur. Il sera aussi absent demain. Nous n'avons pas de délai pour son retour."

Il veut se concentrer sur le maintien

"Aujourd'hui, on ne parle que de Monaco. Il y a trois matches avant la finale. Je rabache aux joueurs qu'il faut descendre de son nuage. Maintenant, il faut aller chercher les points du maintien, se remobiliser pour ce match face à Monaco. On se souvient du dernier match de championnat, où on prend 3-0. Là, c'est une équipe beaucoup plus forte que Reims. Si on ne se prépare pas bien et qu'on pense à la finale, on fait fausse route."

Monaco, un adversaire qui va mieux

"On sait l'importance de ce match pour aller chercher les points du maintien. C'est un adversaire difficile à jouer. Monaco a retrouvé de la confiance, de la consistance. Ils restent sur deux victoires consécutives. Ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. Ils ont vu Lens gagner et ne veulent pas perdre de points en route. On sait que Monaco vient pour gagner. Il faut qu'on soit prêts à répondre à ce défi pour gratter au moins un point, et pourquoi pas les trois points de la victoire."

Transposer l'état d'esprit de la Coupe en L1

"C'est très dur. On ne peut pas comparer les compétitions. En Coupe de France, on sait que si on perd, c'est fini. Là, inconsciemment, on peut se dire que c'est notre dernier match contre Monaco. Mais les joueurs ne sont pas dupes. L'avantage pour nous, c'est de jouer Monaco, l'une des meilleures équipes des matches retour. L'avertissement contre Reims doit servir. Il faudra faire un grand match défensif et jouer pour aller marquer des buts. Il faudra de toute façon marquer un but de plus que l'adversaire."