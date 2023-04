FC Nantes : Kombouaré réagit à la polémique sur le ramadan

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Déçu par le résultat de son équipe contre Reims (0-3) cet après-midi à la Beaujoire, Antoine Kombouaré a dû, en plus de commenter cette défaite, se justifier sur l'absence de Jaouen Hadjam. L'entraîneur du FC Nantes n'a en effet pas retenu son jeune latéral droit au prétexte qu'il jeûne même les jours de match. Une ligne de conduite qu'il tient depuis vingt ans mais qui lui vaut des critiques en pleine polémique sur le fait que la FFF n'a pas autorisé une coupure des matches pour permettre aux joueurs faisant le ramadan de manger une fois la nuit tombée.

"Pour moi, pas de polémique"

En conférence de presse, le Kanak s'est justifié et confirmé qu'il n'allait pas changer : « J’ai mis une règle en place qui est valable pour tout le monde. Ils sont six à faire le ramadan dans l’équipe, il n’y a que Jaouen Hadjam qui ne mange pas les jours de match. Il n’y a pas de souci, il n’y a aucune sanction, mais quand tu ne manges pas, avec moi, tu n’es pas dans le groupe. Tu n’es pas sélectionné. S’il sera dans le groupe face à l’OL ? Bah… Moi, je suis entraîneur, je mets des règles en place. On les respecte ou pas. Sissoko, Mohamed, Castelletto ou Moutoussamy l’ont respecté. Ça fait 20 ans que j’entraîne, j’ai toujours fait ça. Pour moi, pas de polémique. Je suis entraîneur, je mets des règles en place, j’ai un cadre. Les jours de match, il ne faut pas jeûner, ceux qui décident de jeûner ne sont pas dans le groupe ».