FC Nantes - Toulouse : Kombouaré reçoit une première bonne nouvelle avant la finale

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La finale de la Coupe de France est encore loin mais le FC Nantes a reçu une première bonne nouvelle avant de croiser la route du Toulouse FC à Saint-Denis (21h). Celle-ci vient de João Victor. Sanctionné d'un troisième carton jaune en dix matches de Ligue 1 dimanche à Auxerre (1-2), le Brésilien n'écopera d'aucune sanction. Comme le rappelle le site Tribune Nantaise, Victor a en effet reçu trois cartons jaune sur les dix derniers matches de Ligue 1 mais pas en dix rencontres, au total.

Pas de danger en vue face à l’ESTAC

Or, le défenseur du FC Nantes a écopé de ses trois avertissements en 13 rencontres officielles (Ligue 1 et Coupe de France). Autre précision apportée par nos confrères : si le joueur de 24 ans écope d’un carton jaune face à Troyes (dimanche, 15h), il manquera le match face à Brest le mercredi 3 mai, et non la finale du samedi 29 avril prochain.