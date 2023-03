FC Nantes : Kombouaré remonté contre un joueur lyonnais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C'était une première sur le terrain de l'OL. A l'occasion de la venue du FC Nantes, l'arbitre de la rencontre, Mr Millot, était en effet muni d'un micro pour la sonorisation des arbitres. Ce qui a permis, via le diffuseur, d'avoir parfois des échanges cocasses entre joueurs et homme en noir. L'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a lui-aussi profité du match, et de cette nouveauté, pour adresser un reproche à Mr Millot.

Rien de grave, mais un coup porté par le Lyonnais Nicolas Tagliafico à Ludovic Blas qui n'est pas du tout passé auprès de Kombouaré. "Comment vous pouvez ne pas lui mettre de carton là ? "assène le Kanak avant que l'arbitre lui réponde : "Je vois juste une fin de duel". Kombouaré en a remis une couche après le coup de sifflet final, "Monsieur Millot, vous avez oublié les cartons," tout en reconnaissant que la sonorisation du corps arbitral était une très bonne chose.

"Je suis favorable pour que l'on fasse ce qu'il faut, pour que tout le monde se tienne à carreau. C'est bien aussi parce que les joueurs devront mieux respecter le corps arbitral mais on entendra aussi tout ce que les arbitres diront. Il y aura plus de transparence."