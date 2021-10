FC Nantes : Kombouaré, résultats, supporters… Ménès se lâche

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

L’ex consultant du Canal Football Club, Pierre Ménès aujourd’hui animateur du blog Pierrot Le Foot, s’est exprimé sur le bon début de saison du FC Nantes, auquel, de toute évidence, il ne s’attendait pas. Le journaliste a également invité les supporters du FC Nantes à profiter et à lâcher un peu Waldemar Kita.

"Surpris par Antoine Kombouaré ? Non, parce que je connais toutes ses qualités de chef, chef de tribu kanak mais très surpris quand même parce que je me suis souviens être allé voir Nantes-Lorient en amical cet été, c’était pas top… Et puis comme on dit dans les lieux communs du foot, la mayonnaise a pris, Blas est très très bon, Kolo Muani est bon, Girotto est bon et en plus il marque des buts. Nantes utilise bien le calendrier, c’est à dire que dès qu’il y a un match où on se dit : Nantes doit prendre des points, les joueurs le font. Donc c’est bien, je suis aussi content que les supporters de Nantes prennent un petit peu de plaisir et lâchent un peu Waldemar Kita."

