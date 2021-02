FC Nantes : Kombouaré s'attaque de front à un dossier sensible de Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Parmi les nombreuses particularités du règne express de Raymond Domenech au FC Nantes, la gestion du cas Kader Bamba chez les Canaris a fait parler. Alors que le coach nantais ne semblait pas franchement l'inclure dans ses plans, Bamba a été bloqué par Domenech quand son départ du côté d'Amiens semblait bouclé.

La prise de pouvoir d'Antoine Kombouaré a donc forcément été bénéfique pour un joueur qui s'est rapidement montré décisif. Entré en jeu pour la dernière demi-heure face à Angers, Bamba a inscrit un but très important qui a donné plus de sérénité aux Canaris pour obtenir leur première victoire en 16 matchs.

Bamba est bien dans les plans de Kombouaré

Forcément de quoi gagner de gros points auprès du nouveau coach qui a été interrogé à son sujet en conférence de presse. Pour le moment, Kombouaré semble décidé à prendre son temps avec son ailier. « Imaginons qu’il démarre tous les matches mais ne marque pas. Et à chaque fois qu’il rentre, il marque. Vous faites quoi ? Je ne dis pas qu’il va tout le temps être remplaçant. Je vais faire mes choix, ne vous inquiétez pas », a d'abord expliqué Kombouaré.

Une chose est sûre, on comprend dans le discours que le coach des Canaris, au contraire de Domenech, a bel et bien inclus Bamba dans ses plans. « Ce qui m’importe c’est qu’il soit efficace pour l’équipe. Je le découvre, je sais ce qu’il vaut et quels sont ses points forts. Quelles sont aussi ses faiblesses. C’est un joueur important », a conclu Kombouaré.