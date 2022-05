FC Nantes : Kombouaré s’est fixé un dernier objectif, le Stade Rennais, l’OL et l’ASSE tremblent déjà

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Que les supporters du FC Nantes se rassurent : les Canaris n’ont pas l’intention de lâcher la fin de saison. Malgré le sacre en Coupe de France, samedi aux dépens de l’OGC Nice (1-0), Antoine Kombouaré compte jouer à fond les trois derniers matches contre le Stade Rennais (21h), l’OL (samedi, 21h) et l’ASSE (21 mai, 21h).

« J’ai dit aux joueurs que l’objectif était d’aller à 57 points. Cela signifie deux victoires à aller chercher sur les trois derniers matches, a-t-il affirmé en conférence de presse. On peut finir 7e je pense. Ce n’est pas un objectif impossible à atteindre. Tu ne peux pas gagner la Coupe de France et te dire que la saison est finie. J’ai envie de gagner nos derniers matches. Après Rennes, il y a encore Lyon et Saint-Étienne. »

Seul point noir au tableau : la fermeture de la Tribune Loire à la Beaujoire pour les matches contre le Stade Rennais et l’ASSE. « C’est une grosse déception et un gros handicap pour nous, a-t-il déploré. Ce sont des décisions prises par des commissions, on ne peut que les respecter même si je suis en total désaccord. Après, depuis le temps les supporters doivent comprendre que la présence de fumigènes dans les stades entraîne des sanctions. Ça nous pendait au nez. Quand tu enfreins les règles tu t’exposes à des sanctions. »

🚨ALERTE BUTASSE ! 🚨

RESPECTEZ-VOUS, RESPECTEZ-NOUS !

En trois jours et deux matches, les Verts vont jouer l'avenir d'un club et de ses milliers de supporters. 👊

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/voa0UVdVOq — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 10, 2022

Pour résumer Le sacre en Coupe de France samedi ne sera pas le dernier objectif de la saison d’Antoine Kombouaré au FC Nantes. L’entraîneur des Canaris ne galvaudera pas les trois dernières journées de Ligue 1. N'en déplaise à Rennes, Lyon et l'ASSE.

Bastien Aubert

Rédacteur