FC Nantes : Kombouaré s’est trouvé un héros à Angers et lui rend hommage

Rémy Descamps (26 ans) joue peu mais il sait parfaitement se mettre en évidence quand c’est le cas. Hier, c’est encore le gardien du FC Nantes qui a tiré les marrons du feu pour assurer la qualification des Canaris e 8es de finale de la Coupe de France à Angers (1-1, 4 tab 2). Le portier du FC Nantes a parfaitement lancé la séance de,tirs au but, en stoppant le premier tir, d’Amine Salama, puis en voyant la frappe de Faouzi Ghoulam repoussée par son poteau gauche alors qu’il était parti du bon côté.

La carotte de Descamps

« Souvent, on dit que les tirs au but, c’est la loterie. Je ne crois pas », soutient son coach Antoine Kombouaré, louant « le travail et l’énorme confiance en lui. » « La Coupe, c’est mon Championnat à moi, dit l’intéressé. Plus on passe de tours, plus je joue… J’aime ça, ce sont des duels que j’apprécie. J’essaie de prendre un maximum de place quand le tireur pose son ballon. Comme je suis grand, je n’ai pas besoin d’en faire trop. Je reste focus sur moi-même. J’ai des infos, je sais à peu près où vont tirer les mecs et, après, je fais en fonction de ce que je vois et de ce que je ressens. Je sais que c’est ma carotte ! Si on va aux tirs au but, si on gagne, j’ai encore un match derrière. C’est peut-être un élément qui me donne encore plus envie de les arrêter. »

Pour résumer Si Antoine Kombouaré a taclé les joueurs du FC Nantes suite à la difficile qualification à Angers en 8es de finale de la Coupe de France (1-1, 4 tab 2), un joueur lui a rendu le sourire : son gardien Rémy Descamps (26 ans).

