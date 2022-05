FC Nantes : Kombouaré serait bien sur le départ !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Interrogé sur son avenir au FC Nantes samedi après la victoire en Coupe de France, Antoine Kombouaré a eu cette réponse : « Je ne sais pas, c’est encore indécis. On aura le temps de parler de tout ça. On peut avoir des problèmes de relation avec la direction, et moi aussi j’en ai. La relation quotidienne avec le président n’est pas facile. Dès fois, il y a des gueulantes qu’on pousse, et des fois des silences qu’on impose. Le plus important, quand on porte les couleurs du FC Nantes, c’est de vouloir les porter le plus haut possible. Et le public a compris ça ».

Des propos qui sèment le doute. Et selon Dave Apadoo, hier, dans L'Equipe du Soir, le Kanak a de bonnes chances de quitter les Canaris. « La cote de Kombouaré était basse mais elle a remonté, a confié le journaliste de France Football. Il va perdre des joueurs importants comme Kolo Muani et peut-être Blas. Il ne s'entend pas très bien avec son président. Je ne le vois pas continuer. »

Laurent HESS

Rédacteur