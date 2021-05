FC Nantes : Kombouaré tient un équivalent à Mbappé dans ses rangs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si le FC Nantes respire beaucoup mieux aujourd'hui dans la course au maintien, c'est parce qu'Antoine Kombouaré a réussi à redonner confiance à son groupe et permis à un Randal Kolo Muani, décisif depuis le début de la saison, de franchir un nouveau palier. Hier contre Bordeaux (3-0), l'attaquant a été à l'origine du pénalty transformé par Louza à la 51e avant d'inscrire lui-même le troisième but (70e).

Le site Opta a relevé la performance du jeune Canari, soulignant que dans une catégorie précise, seul Kylian Mbappé faisait aussi bien que lui : « L’attaquant nantais Randal Kolo Muani a marqué 3 buts sur ses 5 derniers tirs cadrés en Ligue 1, soit autant que lors de ses 17 premiers dans l’élite. Il a provoqué 4 pénalties cette saison en Ligue 1, seul le Parisien Kylian Mbappé a fait aussi bien ».