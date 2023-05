FC Nantes : Kombouaré trahi par l'une de ses recrues ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Un peu plus de deux ans après son arrivée, Antoine Kombouaré a été officiellement démis de ses fonctions ce mardi. Malgré un sauvetage puis une victoire en Coupe de France et un joli parcours en Europa League. Depuis hier, on savait que le Kanak allait être remplacé par le coach des U19 Pierre Aristouy, accompagné d'Oswaldo Vizcarrondo, qui dirigeait les Féminines. L'Equipe du jour a fait le tour des raisons ayant incité Waldemar Kita à se séparer du Kanak. Et il n'y avait pas que la 17e place actuelle, synonyme de relégation en fin de saison.

Mollet aperçu dans deux bars après la défaite contre Strasbourg

Parmi les griefs, il y avait évidemment les fortes tensions avec le propriétaire du club, sa gestion des deux matches contre la Juventus, un vestiaire qui encaissait mal ses critiques mais également le mercato hivernal, au cours duquel Kombouaré a eu les joueurs qu'il voulait (Delort, Mollet, Hadjam et Victor) pour un rendement décevant. Concernant Mollet, des supporters l'ont vu dans deux bars de la ville dimanche soir (le Détroit et le Moda). Bien sûr, les joueurs de football font ce qu'ils veulent de leur temps libre. Mais vu la situation du FCN au soir d'une défaite à domicile contre Strasbourg (0-2) et vu la situation très précaire de l'entraîneur qui l'a fait venir, l'ancien Montpelliérain aurait pu s'abstenir...

Hier soir, @MOLLETFlorent aura donc fêté la 17ème place du @FCNantes au Détroit et au Moda, pendant que Marcus Coco se mettait la tête à l’envers au Moda. #ToutVaBien #KitaOut pic.twitter.com/AGG71jykxo — Legio (@Legio_FCN) May 8, 2023

Pour résumer En janvier, Antoine Kombouaré a tenu à recruter Florent Mollet. Mais l'ancien Montpelliérain, auteur d'un passage raté à Schalke 04, est loin de briller, à tel point qu'il n'était même pas titulaire dimanche contre Strasbourg (0-2). Match au lendemain duquel il a été vu dans un bar, quelques heures avant que son entraîneur soit destitué au FC Nantes.

