FC Nantes : Kombouaré veut réaliser une grande première face au Stade Brestos

Remonté à la 18e place de Ligue 1 dimanche à la faveur de sa victoire à Strasbourg (2-1), le FC Nantes est aujourd'hui barragiste. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le FC Lorient, premier non-relégable, n'est qu'à quatre longueurs et même s'il ne reste que quatre journées, Antoine Kombouaré a bien l'intention de rattraper les Merlus. Raison pour laquelle il répète à ses joueurs depuis le début de la semaine qu'il faut réaliser une inédite passe de deux cette saison en allant s'imposer à Brest dimanche.

"Le coach a insisté sur cette possibilité d'enchaîner"

"Au début de la semaine, le coach a insisté sur cette possibilité d'enchaîner et sur l'importance que ça pouvait avoir pour la suite, a révélé Imran Louza au site officiel des Canaris. Un nouveau succès nous ferait le plus grand bien sur le plan comptable et pour la confiance. On a l'équipe pour aller décrocher cette victoire à Brest."

"Le Stade Brestois est une formation un peu plus joueuse que Strasbourg, qui apprécie avoir le ballon et qui aime ressortir proprement de sa moitié de terrain. Il ne faudra pas hésiter à aller les chercher, tout en essayant de les surprendre sur l'intensité mise dès le coup d'envoi."