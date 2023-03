FC Nantes : Kombouaré vole à la rescousse d’Hadjam

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Jaouen Hadjam est victime de son jeune âge. Recruté en provenance du Paris FC au mercato hivernal, le latéral gauche de 19 ans alterne entre le chaud et le froid depuis son arrivée au FC Nantes.

Dimanche, Hadjam a ainsi été en difficulté face à l’OGC Nice à la Beaujoire (2-2) et a même été inclus dans notre équipe des flops de la 27e journée de Ligue 1. Face aux critiques émises contre son défenseur, Antoine Kombouaré a dû monter au créneau.

« C’est la jeunesse, a-t-il affirmé au micro d’Hit West. C’est avant tout un joueur offensif, on travaille avec lui pour qu’il soit meilleur défensivement et qu’il se corrige dans ce secteur de jeu. Mais il n’est pas le seul ! Quand on sait qu’un garçon est en difficulté, il faut que les copains viennent l’aider. Alban peut faire l’arrêt aussi. Sur un but, il y a une multitude d’erreurs. »