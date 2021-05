FC Nantes : l’ASSE et le Stade Rennais enfoncent les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ouest-France publie un dossier qui met beaucoup plus en avant le Stade Rennais ou l'ASSE que le FC Nantes. Ce dossier concerne le temps de jeu en L1 des joueurs nés en 2001 ou après. Et les Canaris sont accablés : bonnet d'âne de la L1, le FC Nantes est le seul club de l'élite à ne pas avoir donné de temps de jeunes à un seul élément de 20 ans ou moins !

L'avenir est en marche à Rennes et à l'ASSE, pas vraiment à Nantes...

A l'inverse, c'est le Stade Rennais qui donne le plus de minutes aux joueurs nés en 2001 ou après, porté par ses 2002 Eduardo Camavinga (2277 minutes) et Jérémy Doku (2084 minutes). L'ASSE se classe 2e avec 10 joueurs utilisés, plus gros total, Lucas Gourna-Douath (17 ans) étant le 2003 qui a le plus de temps de jeu en L1 (1217 minutes).