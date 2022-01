FC Nantes : l’attaque carbure, Kombouaré reçoit un renfort XXL en plus !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Antoine Kombouaré. Vainqueur du FC Lorient hier à la Beaujoire sur un score fleuve (4-2), le FC Nantes a battu le record du nombre de buts inscrits à la Beaujoire en Ligue 1.

Celui-ci remontait au 4 novembre 2018 face à l’En Avant Guingamp où les Canaris avaient claqué une manita (5-0). Par ailleurs, le FC Nantes a remporté 5 de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1. C’est mieux que ses 27 précédents qui s’étaient notamment conclus sur 14 défaites.

Pour couronner le tout, le Kanak a appris que Moses Simon (26 ans) allait revenir du Cameroun puisque le Nigéria a été éliminé hier soir par la Tunisie de Wahbi Khazri en 8es de finale de la CAN (0-1). On peut logiquement espérer revoir le meilleur passeur des Canaris cette saison sur le pont dès vendredi contre le Stade Brestois en Coupe de France (21h).

Le Nigeria de Moses Simon est éliminé de la CAN et le joueur va donc devoir revenir plus rapidement que prévu dans son club ... #FCNantes pic.twitter.com/jNdpQXknbp