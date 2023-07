FC Nantes : l'attitude d'Alban Lafont a fait tiquer les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Un proche nous l'avait confirmé il y a peu : Alban Lafont a des envies d'ailleurs. Présent au FC Nantes depuis 2019 et sous contrat jusqu'en 2024, le gardien de 24 ans a très mal vécu la dernière saison, au cours de laquelle il a notamment le brassard de capitaine. Et il se lasse de l'instabilité récurrente de la Maison Jaune. Ambitieux, il vise un club susceptible de jouer le haut de tableau de son championnat. Seulement, le marché des gardiens est très complexe et les offres sont rares. Tellement rares qu'une cinquième année sur les bords de l'Erdre n'est pas à exclure. Ce qui n'a pas l'air de le ravir...

Visage fermé et peu concerné par la causerie

En effet, les supporters du FC Nantes n'ont pas manqué de souligner son attitude renfermée lors de la reprise de l'entraînement jeudi. Il s'est présenté à la Jonelière le visage fermé puis est apparu peu concerné lors d'une causerie de Pierre Aristouy. Toujours enjoué et très professionnel jusque-là, le gardien a-t-il voulu marquer le coup lors de cette reprise afin d'envoyer un message clair concernant ses intentions ?

La fiche d'Alban Lafont

