FC Nantes : l'embrouille entre Louza et Coulibaly est oubliée

Imran Louza et Kalifa Coulibaly se sont embrouillés le week-end dernier lors de la victoire du FC Nantes sur la pelouse du Stade Brestois (4-1). Alors qu'il était le tireur désigné, le premier reprochait au second d'avoir tiré (et transformé) le pénalty.

Louza a pris ses responsabilités

Imran Louza au duel avec Youssouf Sabaly Credit Photo - Icon Sport

Une semaine après, les Canaris ont une nouvelle fois eu un pénalty lors de la correction infligée aux Girondins de Bordeaux (3-0), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Mais cette fois-ci, il n'y a aucune embrouille pour savoir qui allait tirer le pénalty. Imran Louza a pris le ballon et a transformé le pénalty avec beaucoup de sang froid d'un tir croisé du pied gauche à ras de terre.