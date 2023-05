FC Nantes : l'énorme promesse de Kombouaré sur son avenir !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Battu en finale de Coupe de France par Toulouse (1-5), le FC Nantes connait une fin de saison difficile et son avenir en L1 n'est pas encore assuré. Mais Antoine Kombouaré ne fuit pas ses responsabilités, après avoir ramené les Canaris en Europe et avoir remporté la Coupe de France il y a un an.

« J'ai fait comprendre que je ne partirai pas si le club est en Ligue 2. C'est impossible »

Dans un entretien à Europe 1, le Kanak a eu ces mots : « Je m'interdis de me plaindre. L'avenir est radieux, nous sommes des gens privilégiés, nous sommes chanceux. On fait un métier exceptionnel et je suis d’accord qu’il y a des difficultés sur le terrain parce qu'on perd des matchs. Cependant, tous les jours, je viens à l'entraînement avec cette joie parce que je suis un entraîneur chanceux. J'ai un groupe fabuleux. On a fait la Ligue Europa et une finale en Coupe de France, même si on a été corrigés. Mon avenir, c'est que le club du FC Nantes doit se sauver. Ça, c'est mon avenir, c'est l'immédiat. » Et à lui d'ajouter... « J'ai fait comprendre que je ne partirai pas si le club est en Ligue 2. C'est impossible. Donc, on donne tout ce qu'on a pour que, à la fin, on soit tous heureux. Aujourd'hui, il est hors de question pour moi de parler de mon avenir, que ce soit donc avec mes dirigeants ou avec des gens de l'extérieur. Il peut y avoir le meilleur club du monde qui me contacte, je ferme la porte parce que je veux que mon esprit soit à 100 % focalisé sur le maintien en Ligue 1 du FC Nantes. »

