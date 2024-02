FC Nantes : l'entraîneur du TFC met un coup de pression avant la réception des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dimanche à 15h, Jocelyn Gourvennec va vivre un moment très important de sa carrière d'entraîneur du FC Nantes, sur la pelouse de Toulouse. Face à des Violets qui viennent de s'imposer à Reims (3-2), ses Canaris devront renouer avec une victoire qui les fuit en Ligue 1 depuis la mi-décembre. Si une nouvelle déconvenue devait intervenir dans le Sud, l'avenir du technicien, dont le bilan est identique à celui de Raymond Domenech, s'inscrirait en pointillés.

"Nous n’avons plus d’excuses, car tout le monde est prêt"

La mauvaise nouvelle, c'est qu'en face, Toulouse sera également motivé. L'entraîneur du TFC, Carles Martinez Novell, a mis un coup de pression à ses joueurs cette semaine en rappelant que l'effectif était désormais au complet et qu'il faudrait se battre pour jouer : "On a senti une énergie positive dans le groupe autour de ce match à Reims. Il faut arriver à recréer ça. Maintenant, il faut battre Nantes au Stadium. Cette saison, nous avons connu plusieurs problèmes, comme des blessures. Depuis deux semaines, j’ai quasiment récupéré tout le monde. Moussa Diarra et Logan Costa font aussi leur retour. Ça augmente l’intensité à l’entraînement. Nous n’avons plus d’excuses, car tout le monde est prêt. Chacun va devoir faire son maximum pour jouer".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life