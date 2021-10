FC Nantes : l’ESTAC offre une faille inespérée aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Antoine Kombouaré ne veut pas retomber dans les travers aperçus à Reims dimanche dernier (1-3). Pour ce faire, l’entraîneur du FC Nantes devrait revenir face à Troyes à un 4-4-2 après avoir tenté un passage au 4-3-3 infructueux en Champagne.

Si les Canaris ont des atouts à faire valoir contre l’équipe drivée par Laurent Batlles, celle-ci en offre un criant dans ses propres rangs : son incapacité à savoir se faire respecter quand elle est devant au tableau d'affichage. Seul l’ESTAC (12) a en effet perdu plus de points que le Montpellier HSC (9) après avoir mené au score en L1 cette saison. Les nombreuses absences ne devraient pas non plus aider.

Si Hyun-Jun Suk et Yasser Larouci sont enfin à nouveau opérationnels, Batlles sera en revanche toujours très diminuée avec les forfaits de Yoann Touzghar (pied), Tanguy Zoukrou (coup), Florian Tardieu (pied) et Tristan Dingomé (fatigue), en plus de Philipp Sandler, Karim Azamoum, Metinho, absents de longue date ! Sans compter Adil Rami, dont la première apparition était initialement prévue pour ce week-end et qui a vu finalement vu son retour à la compétition encore différé en raison d'une douleur à un mollet.

📣 Terminé ! 1-1 ! #MHSCRCSA



Seul l’ESTAC (12) a perdu plus de points que le Montpellier HSC (9) après avoir mené au score en L1 cette saison. — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) October 2, 2021