FC Nantes : l’Histoire fauche les Canaris en plein vol avant l’OM

Quand on dit que tout va très vite en football... Il y a une semaine, le FC Nantes sortait d'une victoire à Lorient (1-0) qui lui avait permis de donner sa place de barragiste aux Merlus et de prendre ses distances avec la zone rouge. Il attendait avec impatience la réception du FC Metz pour pouvoir se dire définitivement exempté de la lutte pour le maintien. Mais depuis, les Lorrains sont venus s'imposer (2-0) à la Beaujoire. Et le doute assaille de nouveau les Canaris alors que se profile un déplacement au Vélodrome, qui ne leur réussit guère. Mais ce n'est pas le pire...

13 défaites en 24 journées, une première !

Une statistique produite par OptaJean montre que le spectre de la relégation guette la Maison Jaune ! Dimanche face à Metz, le FC Nantes a concédé sa 13e défaite de la saison en 24 journées. Jamais, dans son histoire, il n'avait été battu aussi souvent à ce stade de la saison dans l'élite, même les fois où il a été relégué ! Quatorzièmes, les Canaris doivent à tout prix reprendre leurs distances avec la zone rouge, qui n'est qu'à deux longueurs...

13 - Nantes a perdu 13 de ses 24 matches de Ligue 2023/24 (7 victoires, 4 nuls), le plus haut total de revers de son histoire à ce stade d’une saison dans l’élite. Cuits. #FCNFCM pic.twitter.com/j4BJdrfOvO — OptaJean (@OptaJean) March 3, 2024

