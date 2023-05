FC Nantes : l'humiliation des Canaris a fait un carton d'audience !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au mieux, lors des trois dernières éditions de la finale de la compétition, France 2 avait réuni 4,6 millions de français devant leur poste. Hier c’est même un pic à 6,7 millions qui a été relevé, alors que les Toulousains ont déroulé leur plus beau football à La Beaujoire.

Pour résumer

Auteurs d’un match tout bonnement catastrophique, les Nantais ont manqué une belle occasion de remporter le doublé en Coupe de France. Ils devront désormais bien se ressaisir, pour essayer d’accrocher le maintien. Et ça commence dès mercredi face à Brest, un adversaire on ne peut plus direct au maintien.