FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : "une très, très belle histoire qui pourrait mal se terminer"

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

"La victoire du FC Nantes en finale de la Coupe de France, c'est indéniablement une très, très belle histoire. Et je suis vraiment heureux de ce dénouement pour Antoine Kombouaré qui, ne l'oublions pas tout de même, a été souvent critiqué par le passé, y compris à Nantes, pour ses résultats, son temps passé sur les parcours de golf, sur ses rapports avec les responsables du centre de formation et sur son côté bourru. Résultat, Kombouaré sauve les Canaris la saison dernière, obtient d'excellents résultats en Ligue 1 depuis et remporte la Coupe de France. Mais quel joli pied de nez !

En plus, et c'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est que le technicien nantais n'a pas pu recruter l'été dernier comme sans doute, il le souhaitait. Non, il a su rassembler avec les mêmes joueurs, avec les mêmes idées et cela a fonctionné. Il faut donc tirer un grand coup de chapeau à tout ce groupe car pas grand monde ne les attendait à un tel niveau.

"Voilà ce qui me préoccupe : c'est que Nantes soit pillé dans les prochains jours."

Après, et le syndrome est malheureusement bien connu en Ligue 1, il ne faudrait pas que la très, très belle histoire se termine mal. Et que tout ce qui a été construit et entrepris depuis des mois s'effondre. Je m'explique : si Kombouaré ne parvient plus à travailler avec Waldemar Kita, ce sera compliqué. C'est pourquoi j'attends aussi un propos fort qui nous laisse à penser qu'il est encore à Nantes pour de longs mois.

Autre inquiétude : l'effectif. On sait que Kolo Muani a déjà signé à Francfort, on sait que certains joueurs, qui se sont montrés ces dernières semaines, vont être approchés et on sait que Waldemar Kita va devoir vendre pour équilibrer les comptes. Voilà ce qui me préoccupe : c'est que Nantes soit pillé dans les prochains jours. Et que Nantes ne puisse poursuivre dans ce redressement. L'avenir, à très court terme, nous permettra de vite répondre à nos questions."

Pour résumer Comme chaque semaine, notre consultant, Denis Balbir, décrypte l'actualité de la Ligue 1 et du football européen. On début, cette semaine, avec le sacre du FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France aux dépens de l'OGC Nice sur le score de 1-0.

Benjamin Danet

Rédacteur