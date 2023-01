FC Nantes : l'OL et la Juventus, un Canari ne veut pas se tromper d'objectif

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Vite fait, bien fait. Et après la qualification du FC Nantes en Coupe de France, victoire contre l'AS Virois 2-0, retour à l'essentiel : la Ligue 1. Avec un rendez-vous face à l'OL, mercredi soir (19 heures), qui constitue bien une priorité pour les Canaris. Ainsi, en conférence de presse, le latéral Fabien Centonze, a rappelé que l'objectif principal était de prendre des points en championnat. Et non le rendez-vous, fixé dans plus d'un mois, face à la Juventus Turin en Ligue Europa.

"Le plus important reste le championnat. Le match de la Juventus ? Oui, il est dans les têtes mais nous devons le préparer le moment venu. Lyon, on sait que c'est une équipe prenable en ce moment. Il faudra être très solides défensivement. On sait qu'ils ont des atouts offensifs très impressionnants. Nous sommes dans un très bon état d'esprit. On retrouve le goût de la victoire (...) C'est une bonne chose pour aborder le match face Lyon."