FC Nantes : l'OM, l'investissement, la rigueur… Kombouaré martèle ses convictions

Le groupe

« Tout le monde est opérationnel. Il y a toujours les mêmes absents, Khalifa (Coulibaly) et Fabio. Si tout va bien, Khalifa sera avec nous la semaine prochaine et Fabio celle d’après. En espérant qu’il ne rechutera pas. Augustin, ça bosse, ça bosse très bien même, mais il y a des joueurs devant lui pour l’instant. »

Un effectif qui travaille bien

« Par expérience, vous pouvez faire des bonnes semaines de travail et avoir de mauvaises surprises le week-end. Et inversement, il y a des semaines catastrophiques, vous pensez que vous allez prendre une rouste en match et ça ne se passe pas comme ça. Il y a une très belle ambiance, ça bosse bien. Tout le monde vient à l’entraînement avec le sourire et tout le monde se donne à fond. Et c’est très bien car si on veut qu’ils se donnent à fond en match, il faut qu’ils le fassent aussi à l’entraînement. On est toujours derrière eux. Le staff est assez large pour qu’on n’en lâche aucun. Nous faisons preuve d’exigence. Nous devons pouvoir répéter la performance d’Angers pour se donner les chances pour aller chercher un résultat contre l’OM. »

Sa découverte du groupe

« Je continue de découvrir le groupe, les joueurs. Je veux les connaître aussi humainement. Il y a des bons joueurs, capables de faire beaucoup mieux que jusqu’à présent. Mais maintenant, il faut le confirmer sur le terrain, en gagnant des matches. J’ai connu Ludo (Blas) à Guingamp, je sais qu’il a du mal à répéter les performances. Il y a un problème de relâchement. Il est attendu au tournant après son bon match à Angers. Mais ils sont tous attendus. Je pense qu’il y a eu une prise de conscience des joueurs quand ils ont vu arriver un quatrième entraîneur cette saison. »

L’OM, un adversaire en confiance

« Samedi, il y aura en face un adversaire qui nous est supérieur. On va informer les joueurs sur les points forts de Marseille. Mais il faut avant tout qu’on joue notre jeu. Après, est-ce qu’on va réussir la même entame de match qu’à Angers ? C’est difficile à prédire. Marseille, ça reste Marseille. Ils sont 6es, on est 18es, alors… Vous regardez les deux derniers matches, en jouant 35 minutes à 9 à Bordeaux et une victoire contre Nice 3-2. C’est une équipe qui a retrouvé le goût de la victoire. Dès qu’elle reprend confiance, avec ses joueurs de qualité, ça peut devenir compliqué. On sait que ça va être un match compliqué pour nous. »

Suivez la conférence de presse avec 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ et 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗕𝗹𝗮𝘀 avant #fcnom 📲 — FC Nantes (@FCNantes) February 18, 2021

