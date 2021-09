FC Nantes : l’ombre de Sergio Conceiçao a plané à Angers

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On ne donnait pas cher des chances du FC Nantes dimanche dernier avant le derby des Pays de la Loire. Le SCO d'Angers était alors un brillant dauphin du PSG alors que les Canaris restaient sur trois défaites de rang, à Rennes, face à l'OL et à l'OGC Nice. Et pourtant, ce sont bien les hommes d'Antoine Kombouaré qui ont survolé les débats, inscrivant deux buts lors des dix premières minutes, pour un succès 4-1 au final.

Cette entame séduisante n'est pas sans rappeler l'époque Sergio Conceiçao à Emmanuel Merceron. L'insider a expliqué dans l'émission Nantes Foot qu'il y avait la même efficacité, la même énergie débordante dès l'engagement qu'au temps où l'entraîneur portugais était sur le banc de la Maison Jaune. Ça n'avait duré que de décembre 2016 à mai 2017 mais l'empreinte laissée par celui qui dirige toujours le FC Porto est profonde en Loire-Atlantique !

🗣 @ManuMerceron dans #NantesFoot : "Sur l'entame de match, on se serait cru revenir au temps de Sergio Conceição"



👉 replay à venir dans la soirée #FCNantes