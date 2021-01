FC Nantes : l'opposition se fédère pour éjecter Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pris en grippe par les supporters qui organisent des manifestations à chaque match à domicile du FC Nantes, Waldemar Kita fait l'objet d'une forte opposition en Loire-Atlantique. Comme l'a fait savoir le journaliste du 10 Sport Alexis Bernard, cela se structure au niveau local pour mettre fin à l'ère Kita : « Cela s'organise un peu partout pour qu'il s'en aille, dans tous les secteurs. Enfin ».

Fronde interne ? Projet externe ? L'intéressé n'en dit pas plus. Ce qui est sûr c'est que du côté de l'association « A la Nantaise », on ne se contente plus du « pacte Arribas » (sorte de charte de bonne conduite du FCN). On est désormais déterminé à monter la structure dans les règles pour pouvoir prétendre s'asseoir à la table des actionnaires.

« A la Nantaise » a présenté son projet Socios

Jeudi soir, l'association a présenté pendant 1h30 son projet de création d'un pool fédérant entreprises régionales et supporters actionnaires, faisant intervenir des spécialistes dans les domaines de l'entreprise, du droit mais également un élu local (Freddy Riffaud, maire d'Essarts-en-Bocage en Vendée).

Si l'association « A la Nantaise » est toujours en recherche de partenaires économiques pour mettre en musique son projet et arriver avec une certaine crédibilité devant Waldemar Kita, le cadre juridique du projet – sous la forme d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) – est déjà arrêté. Le point de départ du projet Socios qui germe dans la tête des fans depuis de nombreuses années maintenant...