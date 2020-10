FC Nantes : l'organisateur du vol fatal à Emiliano Sala mis en examen !

Plus d'un an et demi après la tragique disparition d'Emiliano Sala, l'enquête se poursuit autour du drame. Un premier individu a été mis en examen dans ce crash aérien qui a coûté la vie à l'ex-buteur du FC Nantes et à son pilote David Ibbotson.

En effet, comme l'a fait savoir l’Autorité britannique de l’aviation civile anglaise (CAA), le titulaire de la licence de vol du Pipper Malibu qui s'est abimé dans la Manche David Henderson devra répondre de sa responsabilité devant la justice.

Le pilote britannique, qualifié d’intermédiaire dans l’organisation du vol, est accusé de grosses négligences.