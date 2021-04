FC Nantes : l'UEFA a infligé une défaite cuisante à Mogi Bayat

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce mardi, ça sentait la poudre, en Suisse, pour le congrès de l'UEFA. C'était en effet la première fois que l'instance européenne se réunissait depuis l'annonce, dans la nuit de dimanche à lundi, de la sécession de douze grands clubs pour fonder la Super League. Evidemment, le congrès a surtout consisté en un règlement de comptes de la part du président Aleksander Ceferin, qui a menacé les partants. Mais certaines décisions ont également été prises, dont une concernait de loin le FC Nantes.

Le comité exécutif de l'UEFA a procédé à l'élection (ou la réélection) de ses membres pour les quatre prochaines saisons. Ont été élus : Zbigniew Boniek (Pologne), Alexander Dyukov (Russie), David Gill (Angleterre), Gabriele Gravina (Italie), Rainer Koch (Allemagne), Karl-Erik Nilsson (Suède), Pays-Bas) et Servet Yardımcı (Turquie).

Le rapport avec le FC Nantes ? Mehdi Bayat, frère de Mogi, s'est présenté mais n'a pas été élu (14 voix sur 55 seulement). Administrateur de Charleroi et membre du conseil d'administration de la Pro League, il est dans le collimateur de la justice belge. Comme son frère. La non-élection de Bayat a provoqué des réactions très positives du côté de la Belgique où beaucoup voient les deux frères comme des agents aux pratiques douteuses…

Good to see Medhi Bayat clearly voted out (14/55 votes).



Electing the brother & former business partner of one of Europe's most crooked agent (and @FCNantes unofficial Director of Football) would have been a very worrying signal. https://t.co/xY8gYsHWxS