FC Nantes : l’un des chauffeurs des Niçois sort du silence et accuse les hooligans nantais !

Alors qu’un fan du FC Nantes a trouvé la mort, poignardé par un chauffeur VTC transportant les Niçois à la Beaujoire, les langues se délient. L’un des chauffeurs présents dans le convoi de 7 VTC en charge de transporter les 30 supporters niçois a pris la parole sur France 3 Pays-de-la-Loire, assurant avoir été au cœur d’une attaque de hooligans.

S’il assure « compatir à la douleur des supporters » de la Brigade Loire, qui ont perdu l’un des leurs hier, David Tan a été choqué par ce qu’il a vécu de l’intérieur :

« J'étais en tête de cortège et alors que nous arrivions aux abords de l'arrêt Halvèque à Nantes on a vu une meute de 300 personnes arriver habillés en noir. Ils se sont jetés sur mon véhicule pour extirper les jeunes à l'intérieur. Ça a tapé, ça a cassé. On était sept véhicules. Dont deux vans. Moi en tête de cortège, mes autres collègues. Et le dernier van, lui, quand il a vu toute cette masse, il a reculé, il est parti. Il a même pas déposé les supporters niçois au stade. Ils les ont ramenés à leur hôtel parce qu'ils craignaient pour leur sécurité tout simplement ».