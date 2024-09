FC Nantes : la belle déclaration de Sorba Thomas aux Canaris

Comme relayé sur notre site plus tôt dans la journée, Sorba Thomas a été élu meilleur joueur du match entre le Pays de Galles et la Turquie (0-0) vendredi soir. L'ailier droit, prêté par Huddersfield au FC Nantes pour la saison, a été le joueur le plus dangereux de son équipe, en pleine reconstruction sous la direction de l'ex-attaquant Craig Bellamy. Au micro de la BBC, Thomas a fait une jolie déclaration au FC Nantes, estimant que son transfert en France l'avait aidé à mûrir.

"En tant que personne, je dois être meilleur, tout comme je dois être un meilleur coéquipier. J'ai l'impression d'avoir progressé à ce niveau. Mon transfert en France m'a énormément aidé en ce sens. J'aime à penser que j'ai rendu au sélectionneur la confiance qu'il m'a accordée. C'est un nouveau départ pour tout le monde, une nouvelle ère pour le football gallois." Et pour Sorba Thomas, donc, qui a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée chez les Canaris.

Sorba Thomas was the surprise inclusion in Craig Bellamy's first Wales team, but impressed in the goalless draw against Turkey ⚽#BBCFootball pic.twitter.com/Rh2fdnuDzi