FC Nantes : la Brigade Loire a trouvé du soutien face à David Amaré

La trêve internationale est tombée à point nommé pour les dirigeants du FC Nantes, qui étaient confrontés à une escalade dans le conflit opposant David Amaré à la Brigade Loire. Le nouveau responsable de la sécurité des Canaris s'est juré de mettre au pas le groupe ultra, à qui il reproche son usage de fumigènes et d'autres choses. Il a décidé de lui interdire l'ensemble de son matériel à la Beaujoire pour les réceptions de Monaco (3-3) et de l'OM (1-1). Peine perdue. La BL est rentrée dans l'enceinte avec ses bâches, ses tambours mais surtout des banderoles bien cinglantes et beaucoup de fumigènes.

Une pétition pour éviter un "stade mort"

Difficile aujourd'hui de savoir comment va se terminer ce bras de fer. La bonne nouvelle, c'est que la Brigade Loire a l'appui des autres supporters, en témoigne cette pétition en ligne en saveur. Comme explication, on peut lire : "Le responsable sécurité du FC Nantes a envoyé un mail à la Tribune Loire pour l'informer qu'il lui retirait tout son matériel d'animation jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne voulez pas que la Beaujoire devienne un stade MORT, signez la pétition. Si vous voulez pouvoir continuer à soutenir, les Canaris, signez la pétition".

