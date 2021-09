FC Nantes : la Brigade Loire fait passer un message pour son retour

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En conférence de presse vendredi, Antoine Kombouaré s'est félicité du retour annoncé de la Brigade Loire dans les stades, à commencer par le déplacement à Reims ce dimanche. Mais l'entraîneur du FC Nantes a prévenu qu'il attendait des ultras un soutien franc et massif à son équipe, pas une contestation continue à l'encontre de la direction, symbolisée par le propriétaire, Waldemar Kita.

Mais dans L'Equipe ce dimanche, on comprend que le Kanak ne sera que partiellement entendu… « La Brigade Loire, surtout préoccupée par le combat portant sur ses libertés de déplacement, n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur l’attitude qu’elle adoptera cette saison, peut-on lire. Mais, renseignements pris, celle-ci devrait être similaire à celle des années précédentes, à savoir : un soutien des couleurs du FCN, pas de la direction. Si les animations en tribune vont redonner de la vie, il faudra attendre un peu avant de renouer avec la fièvre jaune ».

La Brigade Loire va continuer à défier la direction du FC Nantes

Alors qu'elle fait son retour dans les stades ce dimanche à Reims après plus d'un an et demi d'absence, la Brigade Loire n'a pas l'intention de mettre un mouchoir sur son combat contre Waldemar Kita, qu'elle souhaite voir partir le plus rapidement possible.