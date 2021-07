FC Nantes : la communication osée du club fait enrager les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alors que le FC Nantes s’est fait battre ce dimanche par Niort (1-0) dans le cadre de la première édition du challenge Emiliano Sala (tournoi caritatif en hommage à l’ancien Argentin), la communication faite par le club n’est pas passée auprès des supporters. Et pour cause, sur le site du FCN, un article résumant le parcours des Canaris dans cette compétition, a été titré « Challenge Emiliano Sala - Le FC Nantes au pied du podium ».

Si on peut penser que 4ème pourrait paraitre un bon résultat, il faut d’abord savoir que seules 4 équipes ont participé, ce qui veut dire que le FC Nantes a fini bon dernier. Sur Twitter, les supporters jaunes et vert n’ont pas manqué de réagir : « Y’a 4 équipes dans le Challenge et c’est même pas une blague » ou encore « on est les empereurs de la décadence ».

on est les empereurs de la décadence je hurle — albert marie (@albertmarie_10) July 18, 2021