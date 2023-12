FC Nantes : avant Brest, Lafont encense Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Il annonce un match intense contre Brest

"On a très bien préparé ce match. On veut faire un résultat. On sait que ça va être compliqué mais on doit pouvoir s'appuyer sur notre préparation pour faire le meilleur match possible. Tout dépendra de l'intensité qu'on mettra, de notre capacité à respecter le plan tactique. Les détails seront aussi hyper importants, on sait que le football se joue sur des détails. Je ne suis pas surpris de retrouver Brest à ce niveau. Le championnat est très serré. Tant mieux pour eux, ils ont de très bons joueurs."

Ce qu'a changé l'arrivée de Gourvennec

"Plusieurs choses ont changé avec l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. C'est un coach qui a ses certitudes, qui sait ce qu'il veut. On est passés en 4-3-3. Il a fallu faire des adaptations mais ça se passe bien. Tout le monde adhère. Il faut ça que ça se passe bien. Il y a du positif au niveau des résultats, avec une victoire et une défaite contre les deux premiers. Maintenant, il faut que ça dure et c'est à nous de tout mettre sur le terrain pour que ça se produise. C'est un coach qui aime parler avec les joueurs, pour savoir ce qu'ils ressentent. C'est mieux pour moi car on se sent important, concerné."

"Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il a manqué à Pierre (Aristouy)"

Il n'est pas ébranlé par l'instabilité du FC Nantes

"Je ne suis pas lassé par les changements de coach. Le football est comme ça maintenant, ça arrive dans la plupart des clubs. C'est sûr que c'est cruel et difficile mais c'est la vie qui est comme ça donc il faut s'adapter. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il a manqué à Pierre (Aristouy). Chaque coach est différent, a sa façon de fonctionner."

