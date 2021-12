FC Nantes : la contestation anti-Kita s'est exportée au-delà de la Cité des Ducs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On connaissait les manifestations anti-Kita aux abords de la Beaujoire. On connaissait surtout les chants et banderoles à l'attention du propriétaire du FC Nantes dans l'enceinte même des Canaris ou dans les parcages visiteurs des stades de France. Mais la fronde contre le Franco-Polonais vient de franchir le périphérique de la Cité des Ducs. Il s'est exporté jusqu'à Vair-sur-Loire, près d'Ancenis.

C'est en effet dans cette commune que Waldemar Kita envisage de construire le nouveau centre d'entraînement du FC Nantes. Un projet rejeté par tous, que ce soit les supporters, bien évidemment très attachés à la Jonelière, les élus nantais ou de Vair. Mais Kita reste attaché à son projet. Alors, les amoureux des Canaris ont entamé un travail de sape dans cette petite commune. Le journaliste de la radio Hit West Simon Reungoat a posté des photos sur son compte Twitter sur lesquelles on peut voir des piquets avec écrit dessus "ZAD" (zone à défendre) installés sur les champs devant servir à ériger la future Jonelière. Une première étape, certainement, mais le message est clair : pas de centre d'entraînement à Vair.

#FCNantes 🔰 Des panneaux « ZAD » et « Zone À Défendre » installés dans les champs de Vair/Loire près d’Ancenis (44).

C’est la commune où la direction du @FCNantes prévoit de déménager la Jonelière, en construisant un nouveau Centre d’Entraînement.@radio_hitwest @PodcastNantes https://t.co/FCIrA2ZVDC — Simon Reungoat (@SimonReungoat) December 15, 2021