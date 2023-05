FC Nantes : la course au maintien faussée par la LFP selon Eric Roy

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce dimanche, le Stade Brestois a battu Auxerre (1-0) et pris cinq points d'avance sur le premier relégable, Nantes, à trois journées de la fin. Son entraîneur, Eric Roy, devrait donc être content. Et pourtant, non. Après la partie, il a poussé un coup de gueule contre la programmation de la journée de lutte contre l'homophobie, au motif que les nombreux forfaits de joueurs enregistrés à cette occasion avaient pesé dans les débats.

"Il y a des moments plus adéquats"

"C'est catastrophique. On voit bien qu'il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions. Personnellement, ça ne me pose pas problèmes. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs... Ce n'est pas que cette année, on se rappelle de Gana Gueye. A partir de là, ne le fais pas dans les trois derniers matches, où tu sais qu'il y a des matches pour la survie des clubs ! Fais-le en décembre, en septembre... C'est très bien que la Ligue s'engage, même si elle doit surtout s'occuper du football. Mais si tu le fais... Moi personnellement, je ne suis pas content qu'à Toulouse, il y ait cinq joueurs qui ne jouent pas contre Nantes ! Ce n'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là. Je suis pour faire des actions, pas de soucis. Mais il y a peut-être des moments, pour les placer, plus adéquats qu'un sprint final, dans les trois ou quatre derniers matches."

🌈 Le gros coup de gueule d'Eric Roy contre la programmation de la journée de lutte contre l'homophobie : "Non ce n'est pas équitable !" pic.twitter.com/vEOgl2Kgz8 — RMC Sport (@RMCsport) May 14, 2023

