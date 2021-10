FC Nantes : la date de l'audience pour le litige avec Cardiff dans l'affaire Sala fixée

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

On entend beaucoup parler d'Emiliano Sala ces derniers jours ! En Angleterre se tient le procès de l'organisateur du vol qui lui a coûté la vie le 21 janvier 2019. David Henderson a reconnu sa culpabilité et les dernières révélations montrent que celle-ci est très importante, ce qui devrait lui coûter très cher. Notamment parce que la propriétaire de l'avion avait demandé que David Ibbotson ne le pilote plus en raison d'infractions répétées. Or, c'est bien lui qui était aux commandes de l'avion quand celui-ci s'est abîmé dans la Manche.

Ce mercredi, on a aussi appris que le tribunal arbitral du sport avait enfin fixé une date d'audience pour trancher le litige opposant le FC Nantes à Cardiff City. Depuis presque deux ans, le club gallois conteste le versement des 17 M€ d'indemnité, étant donné que le joueur n'a jamais porté son maillot. L'audience aura lieu les 3 et 4 mars 2022. Le paiement de cette somme pourrait constituer une sacrée bouffée d'oxygène pour la Maison Jaune, dont les finances ont été mises à mal par les répercussions de la pandémie de covid-19.

